النني يحصد جائزة أفضل لاعب في الإمارات باختيار الجمهور

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

محمد النني

حصد الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجمهور.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وأعلن حساب رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين فوز النني بالجائزة من اختيار الجمهور.

وحسم النني الجائزة بعد منافسة مع صانع الألعاب البرازيلي الذي يحمل الجنسية الإماراتية، فابيو ليما لاعب الوصل.

أخبار متعلقة:
وكذلك تواجد لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة ضمن القائمة.

ولعب النني 24 مباراة مع الجزيرة وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

يذكر أن الجزيرة ضم مؤخرا إبراهيم عادل قادما من بيراميدز، ليزامل النني في الفريق الملقب بفخر أبو ظبي.

وقال النني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "سعيد بأول موسم لي في الدوري الإماراتي واستطعنا خلاله الفوز بكأس الإمارات، وحزين على ترتيب الفريق في الدوري ولكن سنتعلم من ذلك لنحقق الأفضل في الموسم المقبل".

وأضاف "الدوري الإماراتي كبير جدا ولا يقل أهمية عن دوريات أخرى، به لاعبين على أعلى مستوى وفرق قوية ولا يوجد مباراة نتيجتها معروفة وهذا يجعل المنافسة قوية ومهمة في الإمارات".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد أسعى للفوز بالدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة وهذا حلم شخصي لي وحلم لجمهور النادي واللاعبين".

ولعب النني موسمه الأول مع الجزيرة بعد الانتقال له بنهاية مسيرته مع أرسنال الإنجليزي.

وتوج في أول موسم له ببطولة كأس الإمارات مع الجزيرة.

نرشح لكم
أخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
