يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية

السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق زد أول انتصار في تاريخه على المقاولون العرب بالفوز بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري.

سجل ثنائية زد: علي جمال وأحمد عاطف.

وحقق محمد شوقي المدير الفني لزد أول انتصار في ظهوره الأول كمدرب في الدوري المصري متفوقا على محمد مكي مدرب ذئاب الجبل.

وسبق أن التقى الفريقان 4 مرات من قبل في الدوري حقق المقاولون العرب الفوز في 3 وتعادلا في مباراة.

الفوز رفع رصيد زد لـ 3 نقاط جعلته في الصدارة رفقة الزمالك والمصري، فيما يظل المقاولون العرب بدون نقاط.

وصف المباراة

احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 6 لصالح زد بداعي وجود لمسة يد على لاعب المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 8 سجل علي جمال أول أهداف زد واللقاء من أول ركلة جزاء في الموسم.

شوط ظل هادئا بين الفريقين وفي الدقيقة 45+4 تعادل محمد حامد لذئاب الجبل.

وبعد 3 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي وجود لاعب متسلل من المقاولون العرب.

وفي الشوط الثاني كاد شادي حسين أن يسجل الثاني بتسديدة حولها الدفاع لركنية في الدقيقة 48.

وتألق علي لطفي في التصدي لفرصة محمد عنتر بعد ضغط قوي وافتكاك للكرة من دفاع زد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وفي الظهور الرسمي الأول ضاعف أحمد عاطف من تقدم زد بالهدف الثاني برأسية في الدقيقة 61.

ظلت المباراة هادئة، وفي الدقيقة 89 أهدر مهاجم زد فرصة إضافة الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 90+1 أضاع رأفت خليل الهدف الثالث بتسديدة من داخل الـ 18 مرت بجوار القائم.

