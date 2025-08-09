تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم

دفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت بـ محمد أبو جبل في حراسة مرمى فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وكان محمد أبو جبل انضم لصفوف مودرن سبورت بداية الموسم الجاري بعد رحيله من البنك الأهلي.

وجاء تشكيل مودرن كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: علي فوزي – محمود رزق – علي الفيل – محمد دسوقي

الوسط: أحمد يوسف – عبد الرحمن أسامة – محمد مسعد

الهجوم: فيجيري – محمد هلال – أرنولد إيبا

وكان تشكيل الأهلي جاء كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – أفشة

الهجوم: زيزو – محمد شريف – تريزيجيه