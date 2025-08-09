تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم
السبت، 09 أغسطس 2025 - 19:56
كتب : حسام نور الدين
دفع خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بمصطفى شوبير في تشكيل فريقه الأساسي أمام مودرن سبورت.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
ويجلس محمد الشناوي على مقاعد بدلاء الأهلي أمام مودرن.
ويقود الهجوم الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري
الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – أفشة
الهجوم: زيزو – محمد شريف – تريزيجيه
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد الشناوي – أشرف داري – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار – مصطفى العش – أليو ديانج – كريم فؤاد – طاهر محمد – أحمد نبيل "كوكا"
