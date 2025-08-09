سيرحل منافس مصطفى محمد؟ تليجراف: ولفرهامبتون في مفاوضات مع أبلين

دخل نادي ولفرهامبتون في مفاوضات مع نظيره نانت للتعاقد مع ماتيس أبلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة تليجراف فإن ولفرهامبتون يعتبر أبلين خيارا قويا لتعزيز الهجوم وقدرته على اللعب في العمق أو على الأطراف.

وأفادت الصحيفة أن النادي الإنجليزي قرر التفاوض مع نانت لضم اللاعب الفرنسي.

وشارك المهاجم في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.

ويعد أبلين المنافس الرئيسي للدولي المصري مصطفى محمد في مركز الهجوم.

ولعب أبلين أساسيا على حساب مصطفى محمد في أكثر فترات الموسم السابق.

مسيرة مصطفى محمد مع نانت

انضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 112 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.