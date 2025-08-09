محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟

السبت، 09 أغسطس 2025 - 19:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سليمان العبيد

تساءل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعاد محمد صلاح نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بها نعي للفلسطيني سليمان العبيد الذي استشهد قبل أيام على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت تقول التغريدة عنه: "وداعا سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تحصى حتى في أحلك الظروف".

ونشر صلاح التغريدة معلقا عليها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا".

May be an image of ‎1 person, playing football, playing soccer and ‎text that says '‎FilGoal com X منصة عبر Mohamed Salah @MoSalah· 11m Can you ell us S how he died, where, and why? صلاح محمد X UEFA @UEFA• 20h Farewell to Suleiman al-Obeid, the Palestinian Pelé: A talent who gave hope to countless children, even times. the darkest of ل FilGoal‎'‎‎

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب المنتخب السابق.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن استشهاد اللاعب بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

اللاعب الملقب بـ "بيليه الكرة الفلسطينية" خاض مع المنتخب الفلسطيني 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين.

ومن بين الهدفين، كان هدف الفدائي في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتداء شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

