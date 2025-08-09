محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية

عبر محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي عن سعادته بالتواجد في فريقه بعدما قضى أول موسم له هناك.

وقال النني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "سعيد بأول موسم لي في الدوري الإماراتي واستطعنا خلاله الفوز بكأس الإمارات، وحزين على ترتيب الفريق في الدوري ولكن سنتعلم من ذلك لنحقق الأفضل في الموسم المقبل".

وأضاف "الدوري الإماراتي كبير جدا ولا يقل أهمية عن دوريات أخرى، به لاعبين على أعلى مستوى وفرق قوية ولا يوجد مباراة نتيجتها معروفة وهذا يجعل المنافسة قوية ومهمة في الإمارات".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد أسعى للفوز بالدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة وهذا حلم شخصي لي وحلم لجمهور النادي واللاعبين".

ولعب النني موسمه الأول مع الجزيرة بعد الانتقال له بنهاية مسيرته مع أرسنال الإنجليزي.

وتوج في أول موسم له ببطولة كأس الإمارات مع الجزيرة.

