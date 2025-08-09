بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا
السبت، 09 أغسطس 2025 - 19:14
كتب : FilGoal
تعادل ميلان الإيطالي مع ليدز يونايتد الإنجليزي بهدف لكل فريق في لقاء ودي أقيم في دبلن عاصمة أيرلندا.
وشهد اللقاء مشاركة أردون ياشاري لاعب ميلان لأول مرة بقميص بعد انضمامه قادما من كلوب بروج.
وجلس لوكا مودريتش المنضم حديثا من ريال مدريد على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء.
Straight into the starting line-up 🇨🇭 pic.twitter.com/77zVMHSGR1— AC Milan (@acmilan) August 9, 2025
وتقدم ميلان بالهدف الأول عن طريق المكسيكي سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني سجل الألماني أنتون ساتش هدف التعادل في الدقيقة 67.
ويختتم ميلان ودياته بلقاء تشيلسي غدا الأحد قبل أن يلتقي مع باري في كأس إيطاليا الأسبوع المقبل.
في المقابل أنهى ليدز ودياته قبل مواجهة إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.
