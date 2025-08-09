بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا

السبت، 09 أغسطس 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

جاشاري - ميلان

تعادل ميلان الإيطالي مع ليدز يونايتد الإنجليزي بهدف لكل فريق في لقاء ودي أقيم في دبلن عاصمة أيرلندا.

وشهد اللقاء مشاركة أردون ياشاري لاعب ميلان لأول مرة بقميص بعد انضمامه قادما من كلوب بروج.

وجلس لوكا مودريتش المنضم حديثا من ريال مدريد على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء.

وتقدم ميلان بالهدف الأول عن طريق المكسيكي سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني سجل الألماني أنتون ساتش هدف التعادل في الدقيقة 67.

ويختتم ميلان ودياته بلقاء تشيلسي غدا الأحد قبل أن يلتقي مع باري في كأس إيطاليا الأسبوع المقبل.

في المقابل أنهى ليدز ودياته قبل مواجهة إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ميلان ليدز يونايتد ودي
