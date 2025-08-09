اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية

خضع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل للفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن الحارس الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى حامل لقب الدوري الفرنسي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو فإن باريس سان جيرمان اتفق مع ليل على سداد 40 مليون يورو للتعاقد معه.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2027.

نهاية دوناروما؟

يبدو أن نهاية جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان قد اقتربت بعد الانضمام الوشيك لشوفالييه.

كشف فابريس هوكينز صحفي راديو مونت كارلو عن نهاية فرص بقاء دوناروما مع ناديه.

وقال هوكينز إن باريس يبحث عن مخرج لدوناروما، بعد قرار المدرب لويس إنريكي بجعل لوكاس شوفالييه الحارس الأول للفريق.

وتم إبلاغ دوناروما بذلك الأمر، على أمل تسهيله لخروجه.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021

