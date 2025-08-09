مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية.

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وعقد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووجه فيريرا الشكر للاعبين على الأداء والفوز على سيراميكا كليوباترا وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وخضع لاعبو الأبيض تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال.

وخصص فيريرا فقرة تدريبات فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقسم فيريرا اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية وأشرف عليها بنفسه، ثم خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدرب عليه ووجه اللاعبين باستمرار ومنحهم التعليمات.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المقاولون العرب في الجولة الثنية من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.