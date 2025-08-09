تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس

كشف تقرير مدة غياب ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن اللاعب الكرواتي يواصل التأهيل من إصابته في وتر أكيلس ومن المرجح غيابه حتى شهر أكتوبر.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية الماضية وغاب عنها.

الضربة ضربتين

لم يكن كوفاسيتش الضربة الوحيدة لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق إذ أصيب رودري مجددا بعد عودته.

وتعرض رودري للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رودري يتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الهلال، لقد تدرب بشكل أفضل خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يعود للجاهزية عقب فترة التوقف الدولي".

وتابع "أتمنى أن يستطيع الحصول على بعض الدقائق في المباريات قبل التوقف ولكن الأهم حاليا هو أنه لا يشعر بالألم لأننا لا نريده أن يعود ويصاب من جديد وسنحاول تجنب ذلك".

وكان رودري قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال بداية الموسم الماضي ولكنه عاد للمشاركة في الأمتار الأخيرة من الموسم كما شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية قبل أن يصاب من جديد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باليرمو الإيطالي مساء اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.