تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس

السبت، 09 أغسطس 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

تشيلسي

كشف تقرير مدة غياب ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس.

ماتيو كوفاسيتش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن اللاعب الكرواتي يواصل التأهيل من إصابته في وتر أكيلس ومن المرجح غيابه حتى شهر أكتوبر.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية الماضية وغاب عنها.

أخبار متعلقة:
مدافع مانشستر سيتي يطير إلى جيرونا رومانو: مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد رودري بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا أثلتيك: مانشستر سيتي يحسم تجديد عقد روبن دياز

الضربة ضربتين

لم يكن كوفاسيتش الضربة الوحيدة لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق إذ أصيب رودري مجددا بعد عودته.

وتعرض رودري للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رودري يتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الهلال، لقد تدرب بشكل أفضل خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يعود للجاهزية عقب فترة التوقف الدولي".

وتابع "أتمنى أن يستطيع الحصول على بعض الدقائق في المباريات قبل التوقف ولكن الأهم حاليا هو أنه لا يشعر بالألم لأننا لا نريده أن يعود ويصاب من جديد وسنحاول تجنب ذلك".

وكان رودري قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال بداية الموسم الماضي ولكنه عاد للمشاركة في الأمتار الأخيرة من الموسم كما شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية قبل أن يصاب من جديد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باليرمو الإيطالي مساء اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

ماتيو كوفاسيتش ماشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
سيرحل منافس مصطفى محمد؟ تليجراف: ولفراهمبتون في مفاوضات مع أبلين بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر سكاي: سيسكو لاعبا جديدا لمانشستر يونايتد.. ومدة العقد
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم 4 دقيقة | الدوري المصري
سيرحل منافس مصطفى محمد؟ تليجراف: ولفراهمبتون في مفاوضات مع أبلين 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف ومات وأين ولماذا؟ 23 دقيقة | الوطن العربي
محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية 42 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية 51 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين ساعة | الدوري المصري
تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510866/تقرير-يكشف-مدة-غياب-كوفاسيتش-بعد-الإصابة-في-وتر-أكيلس