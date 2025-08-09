الشرق الأوسط: مهاجم الهلال السعودي على أعتاب الدوري الفرنسي

يقترب عبد الله رديف مهاجم الهلال السعودي من خوض تجربة احترافية في أوروبا.

وحسبما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" فإن المهاجم الشاب سينتقل لصفوف أنجيه الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويمتد تعاقد رديف مع الهلال حتى صيف 2026.

وأشار التقرير إلى أن تألق رديف في بطولة تولون الدولية بقميص منتخب السعودية جذب الأنظار.

وكشف التقرير إلى أن الهلال رفض من قبل إعارة اللاعب لأندية برتغالية.

وقرر الهلال خروج اللاعب للاحتراف في أوروبا بدلا من فرق الدوري السعودي لدعم احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا.

صاحب الـ 22 عاما أعير من الهلال لكل من التعاون والشباب والاتفاق سابقا.

واكتفى بخوض 5 مباريات مع الهلال صنع خلالها هدفا وحيدا.

وفي الدوري السعودي شارك في 67 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 1.

ويعد رديف لاعبا دوليا منذ 2021 وشارك في 22 مباراة دولية وسجل هدفين لكن لم يتواجد في قائمة كأس العالم 2022.