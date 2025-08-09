انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) الجيش والمقاولون (0)-(2) زد.. تعادل وانتصار

السبت، 09 أغسطس 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد عنتر - المقاولون العرب - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد زد في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري أمس الجمعة بـ 3 مباريات.

سموحة ضد طلائع الجيش

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

نهاية اللقاء بالتعادل 1-1

ق 90+7: العارضة تمنع هدفا قاتلا من حسام أشرف.

ق 90+5: عبده يحيى يهدر فرصة خطف الفوز بتسديدة تعلو العارضة بعد عرضية متقنة.

ق 51: جووول التعااادل.. غيث المدادحة يسجل الأول بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45: إسماعيل أجورو يستغل خطأ الدفاع في التشتيت ويسجل الهدف الأول.

ق 42: تقنية الفيديو تحتسب الهدف الأول لسموحة برأسية بادجي معلنة تخطي الكرة خط المرمى بكامل محيطها.

ق 40: رأسية بابي بادجي ترتطم بالعارضة ثم على خط المرمى ومتابعة يشتتها المدافع من على خط المرمى مجددا.

ق 40: تسديدة من بادجي تصطدم بالمدافع وتمر بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 37: بابي بادجي يسجل الهدف الأول لسموحة لكن الحكم يرفع راية التسلل

بداية اللقاء

--

المقاولون العرب ضد زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

نهاية اللقاء بفوز زد 2-0

ق 89: رأفت خليل يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم لأبو السعود.

ق 61: جووول الثاااني.. أحمد عاطف يضاعف تقدم زد برأسية

ق 54: ضغط قوي من المقاولون العرب والكرة تصل لمحمد عنتر الذي سدد كرة تصدى لها علي لطفي.

ق 48: توغل من أحمد عادل وتمريرة بالكعب لشادي حسين الذي سدد كرة صوب المرمى لكن الدفاع يحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+7: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45+4: جووول التعااادل محمد حامد يسجل برأسية هدف التعادل

ق 8: جووول أووول.. علي جمال يسجل الأول من علامة جزاء ويتقدم لزد

ق 6: ركلة جزاء لزد بداعي وجود لمسة يد

بداية اللقاء

زد المقاولون العرب سموحة طلائع الجيش الدوري المصري
