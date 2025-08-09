انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) الجيش والمقاولون (0)-(2) زد.. تعادل وانتصار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد زد في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري أمس الجمعة بـ 3 مباريات.

سموحة ضد طلائع الجيش

نهاية اللقاء بالتعادل 1-1

ق 90+7: العارضة تمنع هدفا قاتلا من حسام أشرف.

ق 90+5: عبده يحيى يهدر فرصة خطف الفوز بتسديدة تعلو العارضة بعد عرضية متقنة.

ق 51: جووول التعااادل.. غيث المدادحة يسجل الأول بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45: إسماعيل أجورو يستغل خطأ الدفاع في التشتيت ويسجل الهدف الأول.

ق 42: تقنية الفيديو تحتسب الهدف الأول لسموحة برأسية بادجي معلنة تخطي الكرة خط المرمى بكامل محيطها.

ق 40: رأسية بابي بادجي ترتطم بالعارضة ثم على خط المرمى ومتابعة يشتتها المدافع من على خط المرمى مجددا.

ق 40: تسديدة من بادجي تصطدم بالمدافع وتمر بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 37: بابي بادجي يسجل الهدف الأول لسموحة لكن الحكم يرفع راية التسلل

بداية اللقاء

المقاولون العرب ضد زد

نهاية اللقاء بفوز زد 2-0

ق 89: رأفت خليل يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم لأبو السعود.

ق 61: جووول الثاااني.. أحمد عاطف يضاعف تقدم زد برأسية

ق 54: ضغط قوي من المقاولون العرب والكرة تصل لمحمد عنتر الذي سدد كرة تصدى لها علي لطفي.

ق 48: توغل من أحمد عادل وتمريرة بالكعب لشادي حسين الذي سدد كرة صوب المرمى لكن الدفاع يحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+7: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45+4: جووول التعااادل محمد حامد يسجل برأسية هدف التعادل

ق 8: جووول أووول.. علي جمال يسجل الأول من علامة جزاء ويتقدم لزد

ق 6: ركلة جزاء لزد بداعي وجود لمسة يد

بداية اللقاء