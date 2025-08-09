انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) الجيش والمقاولون (0)-(2) زد.. تعادل وانتصار
السبت، 09 أغسطس 2025 - 18:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد زد في الجولة الأولى من الدوري المصري.
وبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري أمس الجمعة بـ 3 مباريات.
سموحة ضد طلائع الجيش
نهاية اللقاء بالتعادل 1-1
ق 90+7: العارضة تمنع هدفا قاتلا من حسام أشرف.
ق 90+5: عبده يحيى يهدر فرصة خطف الفوز بتسديدة تعلو العارضة بعد عرضية متقنة.
ق 51: جووول التعااادل.. غيث المدادحة يسجل الأول بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 45: إسماعيل أجورو يستغل خطأ الدفاع في التشتيت ويسجل الهدف الأول.
ق 42: تقنية الفيديو تحتسب الهدف الأول لسموحة برأسية بادجي معلنة تخطي الكرة خط المرمى بكامل محيطها.
ق 40: رأسية بابي بادجي ترتطم بالعارضة ثم على خط المرمى ومتابعة يشتتها المدافع من على خط المرمى مجددا.
ق 40: تسديدة من بادجي تصطدم بالمدافع وتمر بجوار القائم الأيمن للحارس.
ق 37: بابي بادجي يسجل الهدف الأول لسموحة لكن الحكم يرفع راية التسلل
بداية اللقاء
المقاولون العرب ضد زد
نهاية اللقاء بفوز زد 2-0
ق 89: رأفت خليل يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم لأبو السعود.
ق 61: جووول الثاااني.. أحمد عاطف يضاعف تقدم زد برأسية
ق 54: ضغط قوي من المقاولون العرب والكرة تصل لمحمد عنتر الذي سدد كرة تصدى لها علي لطفي.
ق 48: توغل من أحمد عادل وتمريرة بالكعب لشادي حسين الذي سدد كرة صوب المرمى لكن الدفاع يحولها لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+7: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 45+4: جووول التعااادل محمد حامد يسجل برأسية هدف التعادل
ق 8: جووول أووول.. علي جمال يسجل الأول من علامة جزاء ويتقدم لزد
ق 8: جووول أووول.. علي جمال يسجل الأول من علامة جزاء ويتقدم لزد
ق 6: ركلة جزاء لزد بداعي وجود لمسة يد
بداية اللقاء