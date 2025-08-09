تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه

بعد صراعات عديدة بين إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو وقت تواجدهما في الفريق، خرج الآن الهولندي ليبرئ البرتغالي من مشاكله.

وقال تين هاج لقناة بينيمان سبورتس على يوتيوب: "بالنسبة لي كريستيانو رونالدو لم يكن المشكلة في الفريق".

وأضاف "أعتقد أن هذا في الماضي الآن وعقب ذلك توجنا ببطولتين مع مانشستر يونايتد".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى لرونالدو الأفضل في مستقبله".

ماذا حدث؟

كان كريستيانو رونالدو قد قال في قناته عبر يوتيوب إنه لا يجب على مدرب مانشستر يونايتد أن يقول إن الفريق لن ينافس على الدوري أو دوري الأبطال.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "رونالدو هو من قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري".

وأوضح "إنه بعيد للغاية عن مانشستر في السعودية. وكل شخص يحق له تكوين رأيه ولا بأس بذلك".

رونالدو لعب في يونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2008 والكرة الذهبية لنفس العام، بالإضافة للقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

انتقل صاروخ ماديرا بعد ذلك إلى ريال مدريد وقضى معه 9 سنوات، ثم انتقل إلى يوفنتوس في 2018، ثم عاد إلى يونايتد في 2021.

في صيف 2022 تولى إريك تين هاج قيادة مانشستر يونايتد، ليبدأ الصراع بين الرجلين، حيث تأخر رونالدو في العودة إلى الفترة التحضيرية، وبالتالي لم يمنحه تين هاج الكثير من المشاركات الأساسية في الدوري.

أحد أبرز محطات الخلاف حين غادر رونالدو ملعب أولد ترافورد في الدقائق الأخيرة أمام توتنام هوتسبر خلال فوز الفريق 2-0، احتجاجا على عدم مشاركته.

ومع استمرار الأمور في التصاعد أجرى الدون حواره الشهير مع بيرس مورجان الذي هاجم خلاله تين هاج وإدارة النادي، ثم تم فسخ عقده لينتقل مجانا إلى النصر في بداية 2023.

