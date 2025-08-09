تشكيل زد – شادي حسين يقود الهجوم أمام المقاولون في أولى مباريات محمد شوقي

دفع محمد شوقي المدير الفني لـ زد بالمهاجم شادي حسين في تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب زد ضد المقاولون في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

كذلك يشارك محمد ربيعة كأساسي في الدفاع، ويلعب أحمد عاطف القادم من مودرن سبورت في الهجوم.

وتعد المباراة هي الأولى لمحمد شوقي كمدير فني بعدما خاض أكثر من تجربة كمدرب مساعد.

وجاء تشكيل زد كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي جمال – محمد ربيعة – أحمد فتحي – أحمد طارق

الدفاع: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – أحمد عادل

الهجوم: مصطفى سعد – شادي حسين – أحمد عاطف