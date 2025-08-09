عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا
السبت، 09 أغسطس 2025 - 17:03
كتب : FilGoal
تعادل مانشستر يونايتد مع فيورنتينا وديا بهدف لكل فريق.
المباراة شهدت عودة دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الحالي ومانشستر يونايتد السابق إلى ملعب أولد ترافورد.
وتم تكريم دي خيا قبل بداية المباراة من قبل مانشستر يونايتد.
تقدم سيمون سوهم لفيورنتينا بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة.
وتعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 25 عن طريق روبن جوسينز بالخطأ في مرماه.
وعقب نهاية المباراة لجأ لعب الفريقين ركلات ترجيح انتهت بفوز مانشستر يونايتد بخمس ركلات ناجحة مقابل أربعة.
الودية كانت الأخيرة لمانشستر يونايتد قبل افتتاح موسمه بمواجهة أرسنال يوم الأحد الموافق 17 أغسطس في الدوري الإنجليزي.
كما يبدأ فيورنتينا موسمه بمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي يوم الأحد 24 أغسطس.
