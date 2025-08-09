عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق الزمالك، على رفضه الإعلان عن أي عقوبات تخص لاعبي الفريق الأبيض عبر وسائل الإعلام.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-0 في أولى جولات مسابقة الدوري.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "أرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين عبر وسائل الإعلام".

وأضاف "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

وأتم "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تماما من أجل التركيز على لقاء المقاولون العرب".

وأثار تصرف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك عقب استبداله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا جدلا واسعا.

وظهرت علامات الغضب والاستياء على شيكو بانزا عقب استبداله وهو في طريقه لمقاعد البدلاء.

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

وقرر فيريرا عدم منح لاعبيه راحة من تدريبات الفريق اليوم السبت.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

