سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو

السبت، 09 أغسطس 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

ماليك ثياو - ميلان

اقترب نادي ميلان الإيطالي من حسم صفقة المدافع الألماني ماليك ثياو لاعب ميلان.

ويواصل نيوكاسل محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وبحسب سكاي سبورت، فإن نيوكاسل اقترب من ضم ماليك ثياو مدافع ميلان حتى 2030.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مرحلة متقدمة للغاية ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

ثياو كان قريبا من الانتقال لنيوكاسل في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نيوكاسل قد أبرم صفقة من ميلان الصيف قبل الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج ماليك ثياو في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل صاحب الـ 24 عاما إلى ميلان في صيف 2022 قادما من سالكة.

ولعب ثياو مع ميلان 85 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

ماليك ثياو ميلان نيوكاسل
