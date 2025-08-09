كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع المغربي محمد ياسين أبو زراع

السبت، 09 أغسطس 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

توقيع محمد ياسين أبوزراع لـ كهرباء الإسماعيلية

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعاقدخ مع اللاعب المغربي محمد ياسين أبو زراع.

محمد ياسين أبوزراع

النادي : كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

وانضم أبوزراع لكهرباء الإسماعيلية قادما من الدفاع الحسيني الجديدي المغربي.

ويبلغ أبوزراع من العمر 28 عاما ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

ولعب المدافع المغربي الدفاع الجديدي لمدة موسم.

وخلال الموسم الماضي لعب أبو زراع في 4 مباريات بقميص الدفاع الجديدي وأحرز هدفا.

وسبق لأبوزراع اللعب في أوكرانيا وهولندا من بوابتي بالكاني زوريا وأسين.

وبات أبو زراع الصفقة العاشرة التي يبرمها نادي كهرباء الإسماعيلية هذا الصيف.

وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من:

محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا ومحمد سعيد وسيف العجوز ومحمد سعيد جهينة وجوردون أجواه.

ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.

