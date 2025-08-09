خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 15:41

كتب : عمرو نبيل

كيليان كارسنتي

ينتظر المصري تقرير الكشف الطبي لإعلان التعاقد مع كيليان كارسنتي من عدمه.

وعلم FilGoal.com أن المصري أجرى حجز مقعدا للاعب على نظام TMS وفي انتظار الكشف الطبي لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام التعاقد مع اللاعب من عدمه.

وخاض كيليان كارسنتي آخر تجاربه مع فريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو الإيطالي.

أخبار متعلقة:
قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية مواعيد مباريات السبت 9 أغسطس - بداية الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري ضم الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ19 عاما سيتم قيد في قائمة اللاعبين تحت السن.

كيليان كارسنتي بدأ مسيرته في المراحل السنة لنادي موناكو الفرنسي.

وانضم كيليان كارسنتي لفريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو في الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب كيليان كارسنتي 6 أشهر بقيمص لاتسيو تحت 20 عاما وخاض معهم 12 مباراة.

وتعاقد المصري مع مع الرواندي بونور موجيشا والجزائري منذر طمين.

كما ضم عمر الساعي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

كيليان كارسنتي المصري
نرشح لكم
عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية مواعيد مباريات السبت 9 أغسطس - بداية الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات
أخر الأخبار
محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى" 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا 42 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع المغربي محمد ياسين أبوزراع ساعة | ميركاتو
الرياضية: ماكسيمان يصل المكسيك لإتمام انتقاله لـ كلوب أمريكا ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي ساعة | الدوري المصري
"انتهى الانتظار".. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع تاديتش 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510855/خبر-في-الجول-المصري-ينتظر-تقرير-الكشف-الطبي-قبل-إعلان-التعاقد-مع-كارسنتي