"انتهى الانتظار".. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع تاديتش
السبت، 09 أغسطس 2025 - 15:06
كتب : FilGoal
أتم نادي الوحدة الإماراتي إجراءات التعاقد مع الصربي دوسان تاديتش.
دوسان تاديتش
النادي : الوحدة
وانضم تاديتش للوحدة قادما من صفوف فنربخشة التركي.
وأعلن نادي الوحدة عبر موقعه الرسمي تعاقده مع تاديتش لتدعيم صفوف الفريق.
تاديتش قدم أداء راقيا مع أياكس الهولندي الذي انضم إليه من ساوثامبتون في 2018.
وحصل تاديتش على لقب هداف الدوري في 2020 بعدما سجل 28 هدفا.
انتهى الانتظار 😉!
دوسان تاديتش وحداوي 🟤.#WHDFC pic.twitter.com/G9KFHXqI0w— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 8, 2025
وكان نجما بارزا في مشوار الفريق الهولندي حتى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالعام ذاته.
وارتبط تاديتش في صيف 2020 بالانتقال غلى برشلونة.
ولكن تاديتش انتقل لفنربخشة في صيف 2023 بعد 5 سنوات مع أياكس قبل أن يقرر الانتقال للوحدة الإماراتي هذا الصيف.
