قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتظر الفائز من إيجلي نوار وأساس

السبت، 09 أغسطس 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

الأهلي

أقيمت اليوم قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بموسمه الجديد.

وخلال القرعة تم تجنيب الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي الأول، بينما يشارك بيراميدز بشكل طبيعي بناء على التصنيف.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي للفائز من إيجلي نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه على أن تكون مباراة الإياب على ملعبه.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول في شهر سبتمبر، بينما تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في شهر أكتوبر المقبل.

وكان بيراميدز قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا في دور نصف النهائي بعد الخسارة من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

