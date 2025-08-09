قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني

السبت، 09 أغسطس 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني، لمواجهته في دور الـ32.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" لبطولة الكونفدرالية التي أقميت ظهر اليوم، عن مواجهة الزمالك للفائز من مواجهة فريقي ديكيداها الصومالي والزماله السوداني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025.

على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات بداية من يوم 28 نوفمبر 2025.

وودع الزمالك النسخة الماضية من الكونفدرالية بالدور ربع النهائي على يد ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

فيما حصد نهضة بركان المغربي لقب البطولة.

