اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر

دخل اتحاد جدة السعودي في سباق مع مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وعاد بن ناصر لميلان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى مارسيليا.

وبحسب موقع "لو سبور 10" الفرنسي، فإن ميلان رفض عرضا من مارسليا للحصول على خدما بن ناصر بشكل نهائي.

وأوضح التقرير ذاته أن عرض مارسيليا المالي لا يناسب مطالب ميلان للتخلي عن بن ناصر.

وأشار القرير إلا أن مارسيليا سيعود بعرض جديد لضم اللاعب الجزائري الذي يحظى باهتمام اتحاد جدة السعودي.

وخرج بن ناصر من حسابات ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، ويسعى النادي الإيطالي لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل لاعبه الجزائري.

ويسعى ميلان لبيع لاعبه الذي يتقاضى راتبا يقدر بـ 4 ملايين يورو في الموسم.

لدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.