اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر

السبت، 09 أغسطس 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - مارسيليا

دخل اتحاد جدة السعودي في سباق مع مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وعاد بن ناصر لميلان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى مارسيليا.

وبحسب موقع "لو سبور 10" الفرنسي، فإن ميلان رفض عرضا من مارسليا للحصول على خدما بن ناصر بشكل نهائي.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند أفضل لاعب في بلجيكا.. ميلان يتعاقد مع أردون جاشاري أفضل لاعب في الدوري البلجيكي يخضع للكشف الطبي مع ميلان سكاي: ميلان يقدم عرضا جديدا لـ يانج بويز لضم أثيكامي

وأوضح التقرير ذاته أن عرض مارسيليا المالي لا يناسب مطالب ميلان للتخلي عن بن ناصر.

وأشار القرير إلا أن مارسيليا سيعود بعرض جديد لضم اللاعب الجزائري الذي يحظى باهتمام اتحاد جدة السعودي.

وخرج بن ناصر من حسابات ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، ويسعى النادي الإيطالي لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل لاعبه الجزائري.

ويسعى ميلان لبيع لاعبه الذي يتقاضى راتبا يقدر بـ 4 ملايين يورو في الموسم.

لدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

بن ناصر ميلان اتحاد جدة
نرشح لكم
الرياضية: ماكسيمان يصل المكسيك لإتمام انتقاله لـ كلوب أمريكا بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان.. واصرار سعودي تقرير سعودي: إينيجو مارتينيز يصل البرتغال للانضمام لـ النصر رومانو: النصر بدأت مفاوضات ضم كينجسلي كومان تقرير سعودي يكشف تفاصيل اتفاق النصر مع إينيجو مارتينيز بعد حل أزمة الزمالك..الرياض السعودي يتعاقد مع تيدي أوكو الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الجيش والمقاولون (0)-(1) زد.. جووول أووول 16 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زد – شادي حسين يقود الهجوم أمام المقاولون في أولى مباريات محمد شوقي 32 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى" 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع المغربي محمد ياسين أبوزراع 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510847/اتحاد-جدة-ينافس-مارسيليا-على-ضم-بن-ناصر