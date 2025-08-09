خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع لاعب شباب أورانج

أتم الأهلي تعاقده مع عبد الله الشريف لاعب أورانج الشاب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع أورانج على التعاقد مع اللاعب مقابل 200 ألف جنيه مع وضع بنود تشمل بعض الامتيازات لأورانج في المستقبل.

كما وقع مسؤولي الفريقين على توأمه خاصة.

ويلعب الشريف في مركز الجناح.

الشريف هو لاعب من مواليد 2009 أي يبلغ من العمر 16 عاما وسيلعب بصفوف فرق الناشئين في الأهلي.