خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع لاعب شباب أورانج
السبت، 09 أغسطس 2025 - 12:48
كتب : عمرو نبيل
أتم الأهلي تعاقده مع عبد الله الشريف لاعب أورانج الشاب.
وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع أورانج على التعاقد مع اللاعب مقابل 200 ألف جنيه مع وضع بنود تشمل بعض الامتيازات لأورانج في المستقبل.
كما وقع مسؤولي الفريقين على توأمه خاصة.
ويلعب الشريف في مركز الجناح.
الشريف هو لاعب من مواليد 2009 أي يبلغ من العمر 16 عاما وسيلعب بصفوف فرق الناشئين في الأهلي.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي قرعة دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتظر الفائز من إيجلي نوار وأساس قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي