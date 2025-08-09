بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان.. واصرار سعودي

رفض نادي بايرن ميونيخ عرضا من النصر السعودي للتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن بايرن ميونيخ رفض عرضا من النصر لضم كينجسلي كومان مقابل 22 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النادي السعودي سيواصل المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لضم كومان.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.

وضم النصر حتى الآن نادر الشرائي وعبد الملك الجابر وجواو فيليكس قبل بداية الموسم الجديد.

كما اقترب النصر من ضم إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة.

ويستهل النصر الموسم الجديد بلقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والمقرر إقامته في هونج كونج.