خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية

تعرض محمود حمدي حارس مرمى المصري للإصابة خلال مواجهة الفريق ضد الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة.

واستبدل حمدي ما بين شوطي مباراة المصري والاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وافتتح المصري الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعتلي صدارة جدول الترتيب مبكرا بشكل مؤقت.

وسجل ثلاثية المصري كل من عبد الرحيم دغموم الذي أحرز هدفين وعمر الساعي.

وكان دغموم صاحب الهدف الأول بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويملك المصري حاليا كل من عصام ثروت ومحمد شحاتة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة دغموم.

وكان المصري قد رحل محمود جاد عن صفوفه باتجاه بيراميدز خلال الأيام الماضية.

