سكاي: سيسكو لاعبا جديدا لمانشستر يونايتد.. ومدة العقد

السبت، 09 أغسطس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

يستعد مانشستر يونايتد للإعلان عن تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو خلال هذا الصيف.

وسينضم سيسكو إلى مانشستر يونايتد قادما من لايبزج الألماني.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن بنيامين سيسكو أصبح لاعبا جديدا في مانشستر يونايتد بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن من المقرر الإعلان اليوم رسميا عن الصفقة بعقد ممتد حتى 2030.

الصحفي فلوريان بلاتنبرج كشف في وقت سابق أن لايبزج سيلعب مباراة ودية مع يونايتد كجزء من الصفقة، بالإضافة لوجود نسبة من إعادة البيع.

وسيوقع سيسكو عقدا مدته 5 سنوات مع يونايتد، في صفقة تبلغ قيمتها 76.5 مليون يورو، و8.5 مليون يورو كإضافات.

وكشف بلاتنبرج أيضا أن سيسكو قبل عرض يونايتد رغم أنه أقل من عرض نيوكاسل يونايتد من حيث الراتب، كذلك تخلت وكالته عن نسبة من العمولة.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

تنافس مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.

سيسكو مانشستر يونايتد
