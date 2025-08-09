يد - فيزبريم يعلن تولي يحيى الدرع قيادة الفريق بالموسم الجديد

أعلن نادي فيزبريم لكرة اليد عن قادة الفريق للموسم الجديد 2025/2026.

ويعد يحيى الدرع القائد الأول للفريق بالموسم الجديد برفقة ليجيتفاري باتريك ودراجان باشميلبيك كما أعلن النادي.

ويضم الفريق رباعي مصري هو يحيى الدرع الذي يلعب للفريق منذ موسمين وأحمد هشام دودو الذي أعلن النادي ضمه في وقت مبكر من العام الجاري بالإضافة للثنائي الجديد.

ووقع زين على عقد يمتد لمدة موسمين قادما من دينامو بوخارست الروماني، فيما سيلعب عادل لصفوف الفريق المجري لموسم وحيد قادما من الأهلي، وفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي.

وكان دودو قد وقع للفريق من قبل قادما من مونبييليه الفرنسي.

وأعلن النادي أيضا في نفس البيان تجديد تعاقد الدرع حتى 2029.

ويعد فيزبريم بطل الثنائية المحلية في كرة اليد المجرية، ويشاركون في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في نهاية سبتمبر المقبل بصفته حامل اللقب.

ويقود الفريق فنيا الإسباني تشافي باسكوال مدرب منتخب مصر.