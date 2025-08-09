مواعيد مباريات السبت 9 أغسطس - بداية الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
السبت، 09 أغسطس 2025 - 10:24
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المقاولون العرب × زد.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.
سموحة × طلائع الجيش.. 6:00 مساء - أون سبورت 2.
مودرن سبورت × الأهلي.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.
الإسماعيلي × بتروجت.. 9:00 مساء أون سبورت 2.
مباريات ودية
مانشستر يونايتد × فيورنتينا.. 2:45 مساء.
ليدز يونايتد × ميلان.. 5:00 مساء.
نيوكاسل × أتليتكو مدريد. 6:00 مساء - الشارقة الرياضية.
باليرمو × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء.
أرسنال × أتلتيك بلباو.. 7:00 مساء - الشارقة الرياضية.
كأس العالم للناشئين لكرة اليد
مصر × اليابان.. 7:30 مساء - أون سبورت.
الدوري الهولندي
بي إس في آيندهوفن × سبارتا روتردام.. 10:00 مساء - دبي الرياضية 1.
