مواعيد مباريات السبت 9 أغسطس - بداية الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا

خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي

خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية

قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري

انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد

مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد

القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات