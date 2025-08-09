معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - فاركو

أجرى علي معلول لاعب الأهلي السابق العائد إلى الصفاقسي التونسي حوارا مع قناة ناديه، تحدث خلاله عن فترة انتقاله إلى النادي الأحمر.

وقال معلول عبر قناة الصفاقسي: "قدمت موسما كبيرا مع الصفاقسي وأتتني عروض كثيرة من أوروبا، ولكن لم يكن هذا مقدرا لي، ثم أتاني الأهلي، واخترت الخروج في ذلك الوقت ووجدتها فرصة لتجربة جديدة".

وأضاف "وصلت إلى مصر في 2016 وقدمت مسيرة جيدة، والآن أعود لفريقي كرد للجميل".

أخبار متعلقة:
معلول: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات.. وأشكر الجمهور "أجمل حكاية".. الصفاقسي يعلن عودة علي معلول الصفاقسي يكشف موعد الإعلان ضم معلول.. وجديد مفاوضات المثلوثي يمكنه الآن قيد معلول.. الصفاقسي التونسي يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

وأكمل "تجربتي مع الأهلي ناجحة على جميع المستويات كرويا وجماهيريا. تركت أثرا وليس من السهل على لاعب أجنبي أن يلعب كل هذه السنوات في الأهلي. حاولت أن أكون أول تونسي يصنع مسيرة كهذه ونجحت في ذلك".

وواصل "أتمنى أن تكون تجربتي ناجحة في الصفاقسي كما كانت في الأهلي".

واختتم "بعد نهاية فترتي مع الأهلي عدت لتونس ومكثت قليلا مع عائلتي ثم سافرت مجددا، فقالوا إني أشترط على فريقي (الصفاقسي) ولكن حين بدأت محادثاتي مع النادي جلست مع الرئيس وتفاهمنا في نفس اليوم ولم أساوم النادي كما قيل".

وعاد معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

نهاية أزمة القيد

أعلن نادي الصفاقسي التونسي يوم الخميس عن رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمكن من قيد لاعبيه الجدد.

وكشف الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "يعلن النادي الرياضي الصفاقسي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب و بالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وتعرض الصفاقسي لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني، وووكيل اللاعب محمد كانتي.

وبذلك ضم الصفاقسي علي معلول -35 عاما- الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.

علي معلول الأهلي الصفاقسي
نرشح لكم
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26
أخر الأخبار
إيدي هاو: لا نستطيع إشراك إيزاك مع المجموعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي 3 ساعة | الكرة المصرية
بيان - نهاية الأزمة.. برشلونة يعلن عودة تير شتيجن لقيادة الفريق 3 ساعة | الدوري الإسباني
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 3 ساعة | الدوري المصري
صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري 3 ساعة | الدوري المصري
انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد 4 ساعة | الدوري المصري
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510836/معلول-تجربتي-مع-الأهلي-ناجحة-بكل-المقاييس-ولم-أساوم-الصفاقسي