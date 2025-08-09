معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي

أجرى علي معلول لاعب الأهلي السابق العائد إلى الصفاقسي التونسي حوارا مع قناة ناديه، تحدث خلاله عن فترة انتقاله إلى النادي الأحمر.

وقال معلول عبر قناة الصفاقسي: "قدمت موسما كبيرا مع الصفاقسي وأتتني عروض كثيرة من أوروبا، ولكن لم يكن هذا مقدرا لي، ثم أتاني الأهلي، واخترت الخروج في ذلك الوقت ووجدتها فرصة لتجربة جديدة".

وأضاف "وصلت إلى مصر في 2016 وقدمت مسيرة جيدة، والآن أعود لفريقي كرد للجميل".

وأكمل "تجربتي مع الأهلي ناجحة على جميع المستويات كرويا وجماهيريا. تركت أثرا وليس من السهل على لاعب أجنبي أن يلعب كل هذه السنوات في الأهلي. حاولت أن أكون أول تونسي يصنع مسيرة كهذه ونجحت في ذلك".

وواصل "أتمنى أن تكون تجربتي ناجحة في الصفاقسي كما كانت في الأهلي".

واختتم "بعد نهاية فترتي مع الأهلي عدت لتونس ومكثت قليلا مع عائلتي ثم سافرت مجددا، فقالوا إني أشترط على فريقي (الصفاقسي) ولكن حين بدأت محادثاتي مع النادي جلست مع الرئيس وتفاهمنا في نفس اليوم ولم أساوم النادي كما قيل".

وعاد معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

نهاية أزمة القيد

أعلن نادي الصفاقسي التونسي يوم الخميس عن رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمكن من قيد لاعبيه الجدد.

وكشف الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "يعلن النادي الرياضي الصفاقسي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب و بالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وتعرض الصفاقسي لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني، وووكيل اللاعب محمد كانتي.

وبذلك ضم الصفاقسي علي معلول -35 عاما- الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.