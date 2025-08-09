قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

أصدر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قرارا بعد الفوز على خصمه سيراميكا كليوباترا.

يانيك فيريرا النادي : الزمالك الزمالك

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وقرر فيريرا عدم منح لاعبيه راحة من تدريبات الفريق اليوم السبت.

وسيواصل الفريق تدريباته في الساعة السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.