قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

السبت، 09 أغسطس 2025 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا - الزمالك

أصدر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قرارا بعد الفوز على خصمه سيراميكا كليوباترا.

يانيك فيريرا

النادي : الزمالك

الزمالك

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وقرر فيريرا عدم منح لاعبيه راحة من تدريبات الفريق اليوم السبت.

أخبار متعلقة:
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات تعديل في زي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في انتظار جوان بيزيرا - الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة ارتبط اسمه بـ الزمالك مرتين.. ريجيكامب مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

وسيواصل الفريق تدريباته في الساعة السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

يانيك فيريرا الزمالك سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
إيدي هاو: لا نستطيع إشراك إيزاك مع المجموعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيان - نهاية الأزمة.. برشلونة يعلن عودة تير شتيجن لقيادة الفريق 2 ساعة | الدوري الإسباني
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد 3 ساعة | الدوري المصري
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510834/قرار-من-فيريرا-بعد-الفوز-على-سيراميكا-كليوباترا