صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري
السبت، 09 أغسطس 2025 - 00:10
كتب : FilGoal
كسر مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري أحد أطول وقائع الصيام التهديفي في تاريخ الدوري المصري.
وسجل إبراهيم هدف فريقه الوحيد أمام المصري في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2025-2026.
الهدف هو الثاني للاعب على الإطلاق في الدوري، والأول منذ 5 مواسم.
هدف إبراهيم الأول في الدوري أتى في شباك المقاولون العرب في موسم 2020-2021.
وسجل اللاعب هدفه بتاريخ 5 أبريل 2021 في الجولة السادسة، ليمتد صيامه التهديفي بعدها إلى 4 سنوات و4 أشهر و3 أيام.
وفي أعلى مباريات الجولة الأولى تهديفيا حتى الآن، تغلب المصري على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
المصري يتربع على صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق الأهداف المسجلة عن الزمالك.
video:1
نرشح لكم
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري