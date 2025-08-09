صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري

كسر مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري أحد أطول وقائع الصيام التهديفي في تاريخ الدوري المصري.

وسجل إبراهيم هدف فريقه الوحيد أمام المصري في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2025-2026.

الهدف هو الثاني للاعب على الإطلاق في الدوري، والأول منذ 5 مواسم.

هدف إبراهيم الأول في الدوري أتى في شباك المقاولون العرب في موسم 2020-2021.

وسجل اللاعب هدفه بتاريخ 5 أبريل 2021 في الجولة السادسة، ليمتد صيامه التهديفي بعدها إلى 4 سنوات و4 أشهر و3 أيام.

وفي أعلى مباريات الجولة الأولى تهديفيا حتى الآن، تغلب المصري على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المصري يتربع على صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق الأهداف المسجلة عن الزمالك.

