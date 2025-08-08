انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد

المصري 3-1 الاتحاد

في أعلى مباريات الجولة الأولى تهديفيا حتى الآن، تغلب المصري على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل عبد الرحيم دغموم أول الأهداف بعد عرضية من صلاح محسن في الدقيقة 17.

وبين شوطي اللقاء أتى عصام ثروت بدلا من محمود حمدي في حراسة المرمى.

وبعد دقيقتين من نزوله، تلقى ثروت هدف التعادل برأسية مصطفى إبراهيم.

الهدف هو الأول لإبراهيم في الدوري منذ 5 مواسم، تحديدا منذ موسم 2020-2021.

وسجل الجزائري منذر طمين في الدقيقة 66 برأسية، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسريعا في الدقيقة 69 سجل دغموم هدفا ثانيا تم احتسابه هذه المرة.

حاول طمين من جديد في الدقيقة 70، ولكن تسديدته ضربت العارضة.

وببطاقة صفراء ثانية، فقد المصري جهود حسين فيصل للطرد في الدقيقة 95.

ولكن أخيرا في الدقيقة 97، سجل عمر الساعي المنتقل حديثا من الأهلي هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليحسم الفوز للفريق البورسعيدي.

المصري يتربع على صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق الأهداف المسجلة عن الزمالك.

وكان الزمالك قد هزم سيراميكا كليوباترا 2-0، بينما تعادل بيراميدز مع وادي دجلة بدون أهداف.

المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري
