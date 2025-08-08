مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد

فسر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك غضب الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق عقب استبداله.

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وقال المدرب البلجيكي عبر مؤتمر صحفي: "مباراة سيراميكا كليوباترا كانت متكافئة والمنافس استحوذ على الكرة بصورة أكبر في بعض الأوقات".

وشرح "غضب شيكو بانزا بعد استبداله؟ لم أر في حياتي لاعب يتم استبداله ويكون سعيدا، وهذا ليس بالموقف الضخم لنقف أمامه ومتأكد من أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق".

وأضاف "فريقي تمكن من السيطرة على الاستحواذ سيراميكا إذ أن المنافس صنع فرصة واحدة في الشوط الأول".

وتابع "نجحنا في خلق العديد من المواقف الهجومية في المباراة، وكنا نتمنى أن تكون الكرة معنا لفترة أطول في اللقاء، ولكن اللاعبون ظهروا بعقلية ممتازة جدا وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز".

وواصل "سعيد بالفوز الذي نستحقه وسنستمر في العمل لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وأكمل "نبيل عماد لم يتعرض للإصابة ولكن الجهاز الفني شعر بإجهاد اللاعب بخلاف حصوله على بطاقة صفراء، وكان هناك تخوف من حصوله على بطاقة حمراء، ولكنه قدم مباراة جيدة بالفعل".

واستمر "لا أرغب في معرفة الفرق المنافسة لكيفية تحضير الزمالك للعب، وسيكون هناك طرق مختلفة في المباريات المقبلة".

وشدد "المباراة كانت صعبة اليوم، وشيكو بانزا كان يواجه دفاع كبير من الفريق المنافس".

وأردف "الجمهور كان من العوامل المحفزة للاعبين وذهبنا لتحيته بعد المباراة".

وعن المعسكر التحضيري قال: "التحضيرات في معسكر الإعداد كانت عامة لكل الأفكار، ولم يكن هناك متسع من الوقت للعمل بشكل فردي مع اللاعبين وسيتم العمل مع الجزيري وباقي المهاجمين بشكل فردي".

وأكد "سيف الجزيري شارك في وقت كانت به تحولات كثيرة في اللقاء، وإذا كانت لديه جاهزية بدنية أكبر سيكون لديه قدرة على إنهاء الفرص بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "عدي الدباغ سيظهر مع الفريق في الفترة المقبلة".

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

