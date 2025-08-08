القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 23:15

كتب : محمد رؤوف

الزمالك

هزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وسجل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائية الزمالك.

وشارك الأنجولي شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

عارضة مبكرة

فاجأ سيراميكا كليوباترا خصمه الزمالك من ضغطه مبكرا وتهديده بقوة إذ تمكن فاخري لاكاي من التسديد داخل منطقة الجزاء وارتطمت في العارضة في الدقيقة الرابعة.

ثم عاد لاكاي لتهديد مرمى الزمالك مرة أخرى إذ سدد كرة قوية في الدقيقة 21 أعلى المرمى.

رد الزمالك على عارضة سيراميكا عن طريق محمد شحاتة بعد تسديدة قوية ارتطمت في مدافع خصمه ثم في العارضة في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سدد ناصر ماهر بشكل مفاجأة بعد دوران.

شوط البدلاء

الشوط الثاني كان شوط البدلاء من الزمالك خاصة بعد دخول آدم كايد وعبد الحميد معالي.

دخل الثنائي في الدقيقة 66 بدلا من عبد الله السعيد وشيكو بانزا وأشرك فيريرا الجزيري وسيف الجعفر بدلا من ناصر منسي ونبيل عماد في الدقيقة 75.

وأهدر الجزيري انفرادا تاما بالمرمى بعد تسديدة بعيدة المرمى واحتسبها الحكم بعد ذلك تسلل في الدقيقة 79.

وأحرز ناصر ماهر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 84 بعد هجمة بدايتها من معالي وصلت إلى الجزيري ثم آدم كايد الذي صنع الهدف لماهر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف محمد شحاتة النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع بعد تسديدة من منتصف الملعب.

محمد شحاتة الزمالك سيراميكا كليوباترا عبد الحميد معالي
