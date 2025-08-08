جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد جونزالو جارسيا حتى 2030.

وحاز الإسباني الشاب على جائزة هداف كأس العالم للأندية بنظامها الجديد برصيد 4 أهداف، وتواجد في التشكيل المثالي.

وانضم جارسيا لريال مدريد بعمر 10 سنوات في 2014 وتدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل لريال مدريد كاستيا.

وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد في نوفمبر 2023.

في الموسم الماضي سجل 25 هدفا بقميص فريق كاستيا وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقميص الفريق في موسم واحد خلال القرن 21.

وتوج من قبل بالثلاثية المحلية مع فريق الشباب في 2022-23 ومن قبلها كأس ملك إسبانيا للشباب.

وأصبح جارسيا لاعبا ضمن الفريق الأول تحت قيادة تشابي ألونسو.

