جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 22:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد جونزالو جارسيا حتى 2030.
جونزالو جارسيا
النادي : ريال مدريد
وحاز الإسباني الشاب على جائزة هداف كأس العالم للأندية بنظامها الجديد برصيد 4 أهداف، وتواجد في التشكيل المثالي.
وانضم جارسيا لريال مدريد بعمر 10 سنوات في 2014 وتدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل لريال مدريد كاستيا.
وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد في نوفمبر 2023.
Comunicado oficial: Gonzalo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025
في الموسم الماضي سجل 25 هدفا بقميص فريق كاستيا وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقميص الفريق في موسم واحد خلال القرن 21.
وتوج من قبل بالثلاثية المحلية مع فريق الشباب في 2022-23 ومن قبلها كأس ملك إسبانيا للشباب.
وأصبح جارسيا لاعبا ضمن الفريق الأول تحت قيادة تشابي ألونسو.
