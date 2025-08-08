في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت

استبعد خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي 4 لاعبين قبل لقاء مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت في استاد القاهرة غدا السبت في التاسعة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد عمر كمال وأحمد رمضان ومحمد أحمد "سيحا" من اللقاء لأسباب فنية.

ويغيب حسين الشحات بسبب شعوره بإجهاد خفيف وفضل الجهاز الفني إراحته.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أشرف داري- مصطفى العش - محمد شكري- كريم فؤاد - أحمد نبيل "كوكا" - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد رضا - محمد على بن رمضان- محمد مجدي "أفشة" - أحمد مصطفى "زيزو" - طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

وأعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري تعيين طارق مجدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأدار طارق مجدي 135 مباراة سابقا في الدوري المصري أشهر خلالها 525 بطاقة صفراء و33 بطاقة حمراء واحتسب 58 ركلة جزاء.

ولم يخسر الأهلي بصافرة مجدي التحكيمية خلال 18 مباراة وفاز فيها الأحمر في 15 وتعادل في 3.

