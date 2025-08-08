مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز

كشف محمد الشيخ المدير الفني لـ وادي دجلة ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وفرض دجلة التعادل السلبي ضد بطل إفريقيا في افتتاح الدوري المصري.

وقال الشيخ عبر أون سبورت 1: "اللاعبون كانوا رجالا وقدموا كل ما لديهم وأدرك صعوبة المباراة، قلت للاعبين قبل المباراة أننا أبطال مثل بيراميدز".

وأوضح "نحن أبطال الدرجة الثانية وكنا أقوى خط دفاع وتصدرنا الترتيب أغلب الموسم ولدي لاعبين أبطال".

وأتم "واجهنا بيراميدز بطل إفريقيا واللقاء كان حرب أفكار، وتمنيت استغلال النقص العددي".

وعاد دجلة للدوري المصري بعد غياب 4 مواسم، واستطاع فرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا.

في المقابل تعادل بيراميدز في افتتاح مشواره للموسم الرابع على التوالي.

وتقاسم الفريقين نقاط المباراة برصيد نقطة لكل فريق.