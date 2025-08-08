الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26

افتتح الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أول أهداف الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويلتقي المصري مع الاتحاد في استاد قناة السويس في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وانتهت مباراة وادي دجلة وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الأول من الموسم.

وفي الدقيقة 16 مرر أحمد عامر بينية لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء ومرر المهاجم للجزائري دغموم الذي سدد من لمسة واحدة على يمين محمود عبد الرحيم "جنش".

وعاد الأجانب لتسجيل الهدف الافتتاحي من الموسم في الدوري المصري.

فسجل يسري وحيد أول هدف في موسم 2023-24 ومحمود صابر أول هدف في موسم 2024-25.

وقبلهما سجل النيجيري أوستن أموتو هدف الافتتاح لموسم 2022-23 بقميص الاتحاد السكندري ضد أسوان.

ومن قبله الغيني موسى دياوارا مع البنك الأهلي ضد طلائع الجيش في موسم 2021-22.

صاحب القميص رقم 30 جدد تعاقده مع المصري بعدما شارك في69 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 من قبل في جميع المسابقات.