انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.
ق 97 جووول الثالث من عمر الساعي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة
ق 95 طرد حسين فيصل
ق 70 طمين يسدد في العارضة
ق 69 جووول هذه المرة يحتسب من الجزائري الآخر عبد الرحيم دغموم
ق 68 إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق 66 جووول ثاني للمصري من الجزائري منذر طمين
ق 48 جووول التعادل من مصطفى إبراهيم برأسية
ق46 عصام ثروت بدلا من محمود حمدي في حراسة المصري
استراحة
ق 17: جووول دغموم يسجل الأول بعد تمريرة عرضية من صلاح محسن
بداية المباراة
