انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

ق 97 جووول الثالث من عمر الساعي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

ق 95 طرد حسين فيصل

ق 70 طمين يسدد في العارضة

ق 69 جووول هذه المرة يحتسب من الجزائري الآخر عبد الرحيم دغموم

ق 68 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 66 جووول ثاني للمصري من الجزائري منذر طمين

ق 48 جووول التعادل من مصطفى إبراهيم برأسية

ق46 عصام ثروت بدلا من محمود حمدي في حراسة المصري

استراحة

ق 17: جووول دغموم يسجل الأول بعد تمريرة عرضية من صلاح محسن

بداية المباراة