"بوما أوربيتا مصر".. كرة الموسم الجديد في الدوري المصري

كشف حمادة زاهر مدير التسويق في اتحاد الكرة عن اسم الكرة التي يتم اللعب بها في الموسم الجديد 2025-2026.

وقال زاهر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري المصري بداية من اليوم من تصميم شركة بوما".

وأضاف "الكرة تم تصميمها خصيصا للكرة المصرية هذا الموسم وتسمي "بوما أوربيتا مصر".

وأوضح "يأتي ذلك وفقا للعقد المبرم بين الشركة واتحاد الكرة الذي يمتد حتى عام 2026".

وانتهت أولى مباريات الموسم الجديد بالتعادل السلبي بين وادي دجلة وبيراميدز.

وعاد دجلة للدوري المصري بعد غياب 4 مواسم، واستطاع فرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا.

في المقابل تعادل بيراميدز في افتتاح مشواره للموسم الرابع على التوالي.