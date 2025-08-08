انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في افتتاح بطولة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------

انتهت

ق 90+7: جووول رائع من محمد شحاتة من منتصف الملعب.

ق 84: جووول ناصر ماهر من صناعة آدم كايد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 79: الجزيري يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تسديدة بعيدة المرمى واحتسبها الحكم بعد ذلك تسلل.

ق 75: خروح ناصر منسي ونبيل عماد ودخول الجزيري وسيف جعفر.

ق 66: دخول آدم كايد وعبد الحميد معالي بدلا من عبد الله السعيد وشيكو بانزا

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: تسديدة قوية من ناصر ماهر بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 26: تسديدة قوية من محمد شحاتة ارتطمت في مدافع سيراميكا ثم في العارضة.

ق 21: تسديدة قوية من لاكاي أعلى المرمى.

ق 4: فاخري لاكاي يسدد من داخل منطقة الجزاء وترتطم في العارضة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل