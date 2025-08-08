انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 20:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في افتتاح بطولة الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------
انتهت
ق 90+7: جووول رائع من محمد شحاتة من منتصف الملعب.
ق 84: جووول ناصر ماهر من صناعة آدم كايد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 79: الجزيري يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تسديدة بعيدة المرمى واحتسبها الحكم بعد ذلك تسلل.
ق 75: خروح ناصر منسي ونبيل عماد ودخول الجزيري وسيف جعفر.
ق 66: دخول آدم كايد وعبد الحميد معالي بدلا من عبد الله السعيد وشيكو بانزا
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5: تسديدة قوية من ناصر ماهر بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 26: تسديدة قوية من محمد شحاتة ارتطمت في مدافع سيراميكا ثم في العارضة.
ق 21: تسديدة قوية من لاكاي أعلى المرمى.
ق 4: فاخري لاكاي يسدد من داخل منطقة الجزاء وترتطم في العارضة.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل