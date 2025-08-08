مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول سر كتابة اسم الحكم على ظهر قميصه

كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة عن موقف اللجنة من ظهور محمد عباس حكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة بقميص مطبوع عليه اسمه من الخلف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم نتخذ قرارا بكتابة أسماء الحكام على القمصان. هذا كان تصرفا فرديا من الحكم".

وأوضح "لن تصدر أي عقوبات ضد الحكم ولن يوجه له أي لوم، لأن اللجنة لا تمانع ذلك".

وانتهت أولى مباريات الموسم الجديد بالتعادل السلبي بين وادي دجلة وبيراميدز.

وعاد دجلة للدوري المصري بعد غياب 4 مواسم، واستطاع فرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا.

في المقابل تعادل بيراميدز في افتتاح مشواره للموسم الرابع على التوالي.

وطرد الحكم وليد الكرتي من بيراميدز في الدقيقة 18، ومحمود طلعت من وادي دجلة في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 86 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء لصالح دجلة لكن بعد مطالعة استمرت لـ 4 دقائق عاد دون احتساب قرار في صالح الغزلان.