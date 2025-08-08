تدريبات خاصة لـ جهاد بعد استبعاده من مباراة سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 20:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - محمود جهاد

أدى محمود جهاد لاعب الزمالك تدريبات خاصة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بعد قليل في افتتاح بطولة الدوري.

وبحسب المركز الإعلامي للزمالك فإن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق قرر خوض جهاد لتدريبات خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويظهر الجناح الأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي، وهو الوحيد بين الصفقات الصيفية.

بينما يتواجد رباعي من الجدد على مقاعد البدلاء، وهم محمد إسماعيل وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر - ناصر منسي - شيكو بانزا

البدلاء: محمد عواد - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم إيشو - آدم كايد - عبد الحميد معالي - عدي الدباغ - سيف الجزيري

التعليقات
