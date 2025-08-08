تعديل في زي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك

يلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالسروال الأسود مع القميص الأبيض.

يأتي ذلك بسبب ارتداء سيراميكا صاحب الأرض للسروال الأبيض.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - وافد جديد أساسي أمام سيراميكا.. و4 على مقاعد البدلاء تشكيل سيراميكا - السولية أساسي أمام الزمالك ولاكاي يقود الهجوم الزمالك يعلن تعيين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة كرة القدم

ويظهر الجناح الأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي، وهو الوحيد بين الصفقات الصيفية.

بينما يتواجد رباعي من الجدد على مقاعد البدلاء، وهم محمد إسماعيل وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر - ناصر منسي - شيكو بانزا

البدلاء: محمد عواد - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم إيشو - آدم كايد - عبد الحميد معالي - عدي الدباغ - سيف الجزيري

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - حسين السيد

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم وليد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق إيجولا - مروان عثمان.

الزمالك الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري "بوما أوربيتا مصر".. كرة الموسم الجديد في الدوري المصري انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول سر كتابة اسم الحكم على ظهر قميصه
أخر الأخبار
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 دقيقة | الدوري المصري
جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت 39 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - تير شتيجن: ما قيل عني ليس صحيحا.. ومستعد لمنح برشلونة ما يريده ساعة | الدوري الإسباني
الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510818/تعديل-في-زي-الزمالك-أمام-سيراميكا-كليوباترا