بداية سلبية وكروت حمراء.. التعادل يفرض نفسه بين دجلة وبيراميدز في افتتاح الدوري

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض وادي دجلة التعادل السلبي مع بيراميدز في اللقاء الافتتاحي من الدوري المصري 2025-2026.

وعاد دجلة للدوري المصري بعد غياب 4 مواسم، واستطاع فرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا.

في المقابل تعادل بيراميدز في افتتاح مشواره للموسم الرابع على التوالي.

وتقاسم الفريقين نقاط المباراة برصيد نقطة لكل فريق.

التشكيل

بدأ محمد عبد العاطي في خط وسط دجلة، بينما قاد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هجوم بيراميدز.

Image

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح محمود أبو النجا "بونجا" حارس دجلة السابق الذي توفي قبل أيام على انطلاق الدوري.

بدأ اللقاء هادئا وأشهر محمد قابيل بطاقة صفراء لوليد الكرتي في الدقيقة 11.

وبعد 7 دقائق عاد الحكم لتقنية الفيديو وعاد لأرض الملعب مشهرا بطاقة حمراء للمغربي.

بطاقة حمراء هي الثانية في مسيرة المغربي بشكل عام ومع بيراميدز.

استحوذ بيراميدز على الكرة وحاول وادي دجلة على مرمى أحمد الشناوي لكن دون أي جديد لينتهي الشوط الأول سلبيا ومكتفيا ببطاقة حمراء.

في الشوط الثاني أشهر قابيل بطاقة صفراء لمحمود طلعت وبعد 5 دقائق وفي الدقيقة 63 أشهر ثانية لنفس اللاعب لتتحول لحمراء ليتعادل لاعبو الفريقين في أرض الملعب.

وفي الدقيقة 64 شارك مصطفى زيكو ومحمد رضا بوبو ومروان حمدي بدلا من ماييلي وعبد الرحمن مجدي وإيفرتون في تغيير هجومي شامل من كرونوسلاف يوريتشيتش.

ورد دجلة بمشاركة الهولندي ميس كاندروب بدلا من محمد عبد العاطي في الدقيقة 66.

وأصبح كاندروب خامس هولندي يشارك في الدوري المصري عبر تاريخه.

وتألق الشناوي في التصدي لتسديدة قوية من الهولندي في الدقيقة 74، وغاب بيراميدز عن أي تهديد هجومي.

وفي الدقيقة 86 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء لصالح دجلة لكن بعد مطالعة استمرت لـ 4 دقائق عاد دون احتساب قرار في صالح الغزلان.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد ليتقاسم كل فريق نقطة من المباراة.

