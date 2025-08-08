تشكيل الزمالك - وافد جديد أساسي أمام سيراميكا.. و4 على مقاعد البدلاء

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويظهر الجناح الأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي، وهو الوحيد بين الصفقات الصيفية.

بينما يتواجد رباعي من الجدد على مقاعد البدلاء، وهم محمد إسماعيل وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر - ناصر منسي - شيكو بانزا

البدلاء: محمد عواد - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم إيشو - آدم كايد - عبد الحميد معالي - عدي الدباغ - سيف الجزيري

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.