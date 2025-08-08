التشكيل - المصري يتسلح بصفقته الجديدة.. وإيبوكا يقود هجوم الاتحاد

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الاتحاد السكندري.

ويواجه المصري منافسه الاتحاد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في افتتاح بطولة الدوري.

وقرر الكوكي إشراك الجزائري منذر طمين ليكون الصفقة الوحيدة في التشكيل الأساسي للفريق.

ويعد هذا هو الظهور الأول للكوكي مع المصري في مباراة رسمية خلفا لميمي عبد الرازق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – أحمد علي عامر – عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: منذر طمين – صلاح محسن.

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه ضد المصري في ظهوره الأول مع زعيم الثغر.

ويقود جون إيبوكا هجوم الفريق ضد المصري ناديه القديم الذي لعبه له في الموسم الماضي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: كريم الديب - مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – عبد الرحمن بودي

الوسط: أبو بكر ليادي– نور علاء – محمد متولي "كناريا"

الهجوم: محمود عجيب – جون إيبوكا – عمرو جمعة