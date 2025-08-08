تشكيل سيراميكا - السولية أساسي أمام الزمالك ولاكاي يقود الهجوم

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيله لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الظهور الأول لعمرو السولية بعد انتقاله إلى سيراميكا من الأهلي في صفقة انتقال حر.

بينما تواجد زميله كريم وليد على مقاعد البدلاء.

ويتواجد في التشكيل 3 من لاعبي الأهلي السابقين، هم السولية وسعد سمير وحسين السيد.

وجاء تشكيل سيراميكا الأول في الموسم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - حسين السيد

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم وليد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق إيجولا - مروان عثمان.