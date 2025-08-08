تشكيل سيراميكا - السولية أساسي أمام الزمالك ولاكاي يقود الهجوم
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 19:47
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيله لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل الظهور الأول لعمرو السولية بعد انتقاله إلى سيراميكا من الأهلي في صفقة انتقال حر.
بينما تواجد زميله كريم وليد على مقاعد البدلاء.
ويتواجد في التشكيل 3 من لاعبي الأهلي السابقين، هم السولية وسعد سمير وحسين السيد.
وجاء تشكيل سيراميكا الأول في الموسم كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - حسين السيد
خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا
خط الهجوم: فخري لاكاي
البدلاء: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم وليد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق إيجولا - مروان عثمان.
نرشح لكم
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري "بوما أوربيتا مصر".. كرة الموسم الجديد في الدوري المصري انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول سر كتابة اسم الحكم على ظهر قميصه